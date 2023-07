Mondiali nuoto: Quadarella 'rivolevo questi 1500, sono felice'

"Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l'ho fatta". Simona Quadarella ammette di essere "al settimo cielo" per l'argento mondiale sulla più lunga delle distanze in vasca conquistato ai mondiali di nuoto di Fukuoka alle spalle del fenomeno Katie Ledecky. "Avevo un po' di paura di stare accanto a lei (Ledecky ndr) - dice la campionessa romana ai microfoni di Sky -, sono contenta perché nella prima metà della gara non ero nemmeno troppo lontana, poi lei è fortissima ma il mio obiettivo era arrivare seconda e così è stato. Sono felice in acqua mi sono sentita bene e adesso sono al settimo cielo".



