Maltempo: in Lazio non prevista pioggia ma rischio incendi

Nessun rischio temporali ma allarme incendi nel Lazio per la giornata di oggi. "Non sono in corso avvisi di condizioni meteorologiche avverse", si legge sul bollettino di criticità idrogeologica e idraulica della Protezione civile della Regione Lazio. Rispetto alla giornata di oggi, 25 luglio, tutte le aree del Lazio vengono date in colore 'verde' (assenza di fenomeni significativi prevedibili). Solo nella zona dell'Appennino di Rieti viene annotato 'Possibili isolati fenomeni temporaleschi ad evoluzione diurna'.

Risulta invece "elevato" il rischio di incendi in 9 zone su 14 della Regione, in buona sostanza tutto il territorio fatta eccezione per parte della provincia di Rieti e parte della Ciociaria, dove il rischio però è solo un grado sotto, "moderato". Rischio "elevato", si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale, significa che "le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare, in caso di innesco, un incendio con intensità di fuoco elevata e propagazione estremamente veloce di estinzione molto impegnativa".



