Archivio Centrale dello Stato, via al restauro

È stato presentato al ministero della Cultura il progetto di riqualificazione e restauro del complesso monumentale di piazzale degli Archivi all'Eur, che dagli anni Cinquanta del secolo scorso ospita l'Archivio centrale dello Stato. Vincolato come bene culturale dal 2004, l'immobile è dal 2015 di proprietà dell'Istituto Inail che ha deciso di restaurare l'edificio, di grande rilevanza storica e culturale, affidando i lavori a un gruppo di imprese con procedura a evidenza pubblica.

Sicurezza, sostenibilità e miglioramento estetico sono i tre obiettivi principali del progetto di riqualificazione. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo previsti costeranno 28 milioni di euro e si svilupperanno in due fasi, che riguardano la parte esterna e poi quella interna. In linea con le iniziative di riqualificazione urbana del piazzale su cui si affaccia il palazzo, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e saranno usati materiali ecosostenibili, a efficientamento energetico ed energy sharing.

L'Archivio Centrale dello Stato è una delle più importanti istituzioni culturali italiane: fin dalla sua nascita, l'Istituto è delegato a raccogliere i documenti di maggior rilievo della storia della nazione, dal Risorgimento agli anni più recenti. "È uno scrigno della memoria nazionale - commenta il presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera Federico Mollicone - e rivalutarlo è un modo di valorizzare il nostro Paese". "L'archivio è un organismo in crescita - commenta il direttore generale, già sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato, Andrea De Pasquale - Il progetto di restauro si inserisce nella riqualificazione dell'Eur". "È il simbolo della nostra memoria - ha commentato Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma - Il palazzo in travertino e marmo rappresenta un patrimonio collettivo da rivalutare".



