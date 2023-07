Un 24enne romano è stato accoltellato in strada la scorsa notte a Roma durante una lite nel quartiere Talenti. La vittima, che ha ferite da arma da taglio alla schiena, è stata poi trasportata in ospedale in codice rosso ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La lite sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte in via Genina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Roma Talenti e quelli della compagnia di Montesacro.



