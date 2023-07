Spari in centro a Frosinone, il Prefetto convoca il comitato

Il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori ha convocato per il pomeriggio di oggi nel Palazzo di Governo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Affronterà il tema dei colpi di pistola esplosi in pieno centro venerdì sera e domenica nel tardo pomeriggio, forse collegati ad un episodio analogo avvenuto nelle settimane scorsa nella zona dello Scalo.

Nella mattinata di oggi i carabinieri hanno raccolto ulteriori dettagli sugli spari esplosi ieri in Viale Grecia, strada di collegamento tra il quartiere Selva Piana e Via Marittima: i testimoni hanno confermato che a sparare in aria è stato un uomo di corporatura robusta sceso da una Smart nera fuggendo subito dopo contromano in Via Marittima e poi facendo inversione e dirigendosi verso lo scalo. I colpi non hanno rilasciato bossoli.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona. Le indagini dei carabinieri del colonnello Italiano Guardiani si stanno svolgendo in sinergia con quelle dei colleghi delle Volanti della Polizia di Stato che stanno lavorando sugli spari di venerdì sera in centro storico: lì sono stati recuperati tre bossoli calibro 22 e c'è il sospetto che a differenza di quanto riferito dai testimoni, cioè spari verso un'auto poi fuggita, i colpi siano partiti proprio dalla vettura che poi si è dileguata. Un episodio simile è stato registrato allo Scalo nelle settimane scorse.



