Roma: il Campidoglio manda gli anziani a corsi anti-truffa

È stato presentato in Campidoglio il nuovo progetto 'Sono anziano ma non ci casco', promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, attraverso un finanziamento della Prefettura di Roma, in collaborazione con le Acli di Roma e la Polizia di Stato. Lo rende noto il Campidoglio. L'iniziativa, lanciata a ridosso della Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, è dedicata alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni degli anziani e si articolerà in una serie di incontri che verranno effettuati nei centri anziani di tutti i Municipi di Roma Capitale, coinvolgendo oltre 2mila partecipanti. I primi due appuntamenti sono in programma a partire già dal mese di luglio: giovedì 27 e venerdì 28, presso gli stabilimenti Punti Blu di Roma, a Ostia e a Maccarese.

'Sono anziano, ma non ci casco' fornirà consigli difensivi alle vittime prescelte di truffatori e malintenzionati, instaurando un rapporto diretto tra cittadini e commissariati e distretti della Polizia di Stato di zona.

Le Acli di Roma assieme e alla Polizia di Stato, si occupano di antitruffa sin dal 2014. Questo progetto prevede come novità anche delle pillole video in cui verranno inscenate delle truffe ed indicati i metodi per riuscire a riconoscerle ed impedirle.

In occasione dell'evento finale, a conclusione dell'iniziativa, verrà stampato anche un vademecum antitruffa che rimarrà a disposizione degli anziani nei Municipi. "La polizia di Stato - ha aggiunto il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Francesca Picierno - tra i suoi compiti ha anche la tutela delle persone anziane. L'arma vincente per difendersi dai truffatori, che colpiscono il 32 per cento degli over 65, è sicuramente il passaparola e fare più possibile rete.

È utile anche chiamare subito il numero unico di emergenza 112 per consentire alla polizia di intervenire subito e cogliere i malintenzionati in flagranza di reato". Alla presentazione è intervenuta anche la Garante dei Diritti degli anziani Laila Perciballi.



