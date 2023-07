Roma: dg Ama, 'stiamo ripristinando il sistema della raccolta'

"Sull'immediato stiamo ripristinando e portando alla normalità tutto il modello di raccolta e lo svuotamento dei cassonetti che ci consenta di contenere l'effetto dell'abbandono dei rifiuti. Su questo stiamo lavorando per garantire una raccolta più regolare, e riprendere il bandolo della matassa della gestione ordinaria". Lo ha detto il nuovo dg dell'Ama Alessandro Filippi in audizione in commissione capitolina Ambiente. Filippi ha inoltre fatto riferimento al "recupero delle situazioni più degradate" e al "ritorno alla normalità del porta a porta". "Sugli impianti non abbiamo difficoltà di conferimenti - ha spiegato poi -. La disponibilità di spazi, anche per la pluralità degli interlocutori, non ci desta preoccupazione".

Riguardo alla flotta dell'Ama "stiamo lavorando al pieno impiego delle officine interne, sia all'attenzione a quelle esterne per il pieno recupero dei mezzi per le attività. Il lavoro che stiamo facendo in queste ore è fare lavorare in modo unitario le rimesse e le officine per ripristinare la raccolta, che la difficoltà sui mezzi aveva reso più complessa". "In prospettiva - ha aggiunto il manager - avrò modo di confrontarmi con la commissione. Un tema che trova un fil rouge negli interventi è che l'azienda debba acquisire una misurabilità e una trasparenza. Io su questo vorrò lavorare, perché una azienda misurabile tutela se stessa e i lavoratori.

Oggi rischiamo di non avere nella misurabilità completa dei parametri la corretta rappresentazione del lavoro".

In questo senso Filippi ha parlato anche di "strumenti digitali". Infine Filippi ha spiegato che porrà "attenzione alle persone sia nei percorsi di sviluppo professionale, sia nella trasparenza nell'individuazione dei responsabili che vadano a coprire i ruoli di cui abbiamo bisogno".



