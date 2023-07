Roma: dg Ama, 'sincronizzare impianti, mezzi e persone'

"Arrivando in Ama una delle prime cose che ho detto è stata di volerla rendere 'normale'. Io sono entrato in carica il 14 luglio sono trascorsi pochi giorni. Ora l'analisi è guardare a come porre in moto le dinamiche che consentano alla società di funzionare, che poi sono la disponibilità costante e sincrona di impianti, mezzi e persone".

Lo ha detto il nuovo dg dell'Ama Alessandro Filippi in audizione in commissione capitolina Ambiente. "Negli ultimi giorni sicuramente l'azienda stava soffrendo per una carenza di mezzi su cui stiamo intervenendo per risolvere strutturalmente il tema logistico, che consenta lo svolgimento quotidiano delle attività".

Ama si sta dunque ora orientando "al recupero delle situazioni di mancata raccolta" perché "la riduzione degli svuotamenti ha portato a un accumulo di rifiuti. Io ringrazio i lavoratori che stanno sul territorio e hanno garantito questo recupero. In questi pochi giorni ho incontrato i sindacati, che ritengo essere interlocutore con cui dialogare". "Accanto alla soluzione di breve periodo - ha proseguito Filippi - noi dobbiamo superare una logica che l'azienda si porta con sé, quella emergenziale" grazie a una "risposta strutturale". L'obiettivo, ha ribadito il dirigente, è "portare nella gestione dell'azienda un approccio industriale" così da "rendere sempre più misurabile e tracciabile e trasparente il nostro servizio. Questo ce lo chiede anche la rendicontazione che abbiamo a livello di contratto di servizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA