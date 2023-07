Incidente con la bici in Spagna, muore 41enne di Cassino

Un ingegnere di 41 anni di Cassino, Giulio De Luca, è morto in Spagna per le conseguenze di una caduta dalla bicicletta mentre si trovava in vacanza ad Arroyomolinos, comune spagnolo di 5.541 abitanti situato nella comunità autonoma di Madrid. Il 41enne, che si era trasferito da alcuni anni per lavoro in Spagna, era molto conosciuto nel centro ciociaro. Suo padre, tra l'altro, era il professor Ernesto De Luca, storico docente di matematica del liceo Pellecchia di Cassino E' caduto sabato pomeriggio all'incrocio di calle Bélgica con calle Francia e nella caduta ha battuto con violenza la testa.

All'arrivo dei soccorsi - secondo quanto riferisce la testata locale Telemadrid - era in arresto cardiorespiratorio. A rendere più gravi le conseguenze dell'urto con l'asfalto avrebbe contribuito il fatto che non indossasse il casco protettivo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario della Croce Rossa e la polizia locale. Giulio De Luca è stato trasferito in condizioni disperate nell'ospedale Doce de Octubre su un'eliambulanza del 'Summa 112'.

Il suo cuore si è fermato domenica sera.

Lascia la moglie, di nazionalità filippina, e la loro figlia di 4 anni.



