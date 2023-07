Da Wenders a Sorrentino i grandi con gli studenti del Csc

Alla protesta degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia che stanno tentando da giorni di bloccare l'emendamento al decreto Giubileo che di fatto limiterebbe l'autonomia della prestigiosa e storica scuola sono tanti i nomi importanti del cinema che si stanno unendo con il loro prestigioso in solidarietà. La lettera di docenti ed ex docenti del Csc in appoggio alla lotta degli alunni hanno messo la firma in queste ora tra gli altri Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Mario Martone, Roberto Andò, Gianni Amelio, Marco Bellocchio, Luca Guadagnino, Wim Wenders, Gabriele Salvatores, Elio Germano, Emanuele Crialese, Daniele Vicari, Edoardo De Angelis, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher, Paolo Virzì, Domenico Procacci, Domenico Starnone, Angelo Barbagallo, Luca Zingaretti con Luisa Ranieri, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Roberta Torre, Valeria Golino, Jasmine Trinca , Paolo Genovese, Fabrizio Gifuni, Francesca Archibugi, Maurizio de Giovanni, Lino Guanciale, Sara Serraiocco, Stefania Rocca, Giancarlo De Cataldo, Carolina Crescentini, Motta, Claudia Gerini, Silvio Muccino, Walter Veltroni.



