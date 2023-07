Carabinieri trovano all'Aquila dopo 30 anni dipinto del '700

Il capitano Manuel Curreri, comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale dell'Aquila, ha restituito alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Fiamignano (Rieti) un antico dipinto risalente al XVIII secolo, proveniente dall'omonima chiesa ed andato perduto da circa trent'anni.

La tela è stata ritrovata fortuitamente a L'Aquila da un privato, durante lo sgombero di un'abitazione di un parente scomparso. Colpito dalla bellezza del dipinto, il privato ha contattato i carabinieri.

Successive indagini e ulteriori accertamenti, con il contributo della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, e dell'Ufficio Beni Culturali ed edilizia di culto della Diocesi di Rieti, hanno permesso ai militari di appurare che il dipinto provenisse dalla chiesa di San Paolo Apostolo a Peschieta, sita in Fiamignano, dalla quale era sparito in circostanze ignote.

Il dipinto, delle dimensioni di cm 116 x 78, raffigura l'Immacolata Concezione con i suoi tipici attributi: la corona di stelle, il globo e la falce di luna. La tela si inserisce nel filone d'arte devozionale settecentesca di ambito laziale.

L'autore del dipinto non è noto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA