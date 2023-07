Escalation di furti in casa a Latina, scaccia ladri col fucile

Nella notte tra venerdì e sabato una banda di malviventi ha provato ad intrufolarsi in tre abitazioni in zona Borgo Sabotino, a Latina, riuscendo a svaligiarne solamente una - vale a dire quella di un consigliere comunale locale - e venendo invece messa in fuga dai proprietari delle altre due, in un caso addirittura a colpi di fucile. I ladri hanno prima preso di mira due case su Strada Alta e, poco dopo, una terza in via Cerreto la Croce.

Il primo tentativo di furto è avvenuto intorno alle 23, forse il più preoccupante dato che all'interno vi erano i residenti, tra cui un bambino, e dove il proprietario di casa ha sparato un paio di colpi in aria con il fucile per metterli in fuga.

Poco dopo i malviventi hanno preso d'assalto una seconda casa, sempre nella stessa via, quella di consigliere comunale di Latina, riuscendo a trafugare alcuni gioielli della moglie e scappando poi a piedi per i campi lasciandosi alle spalle un'Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata la mattina prima ai Castelli.

Infine, l'ultimo tentativo di effrazione, quello di 00:30 in via Cerreto La Croce dove, dopo aver forzato il cancello di una villetta, hanno cercato di portare via la macchina parcheggiata all'interno, non riuscendo nel loro intento perché messi in fuga dai proprietari.



