Colpo di calore, anziano cade dal balcone a Cassino

Si è sentito soffocare ed è uscito sul balconcino del suo piccolo appartamento in via Lombroso, la zona con le casette della prima ricostruzione a Cassino. Ma è stato peggio: il sole delle 14.30 è stato fatale per un pensionato di 87 anni che ha perso i sensi ed è precipitato a terra dal secondo piano. Sul posto è intervenuta la polizia con un'ambulanza del 118. Le condizioni dell'anziano sono molto gravi ed è stato trasferito in elicottero al San Camillo di Roma.

Gli agenti del commissariato hanno accertato che al momento della caduta dal balcone il pensionato era in casa da solo.





