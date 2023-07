Roma vola in Portogallo per il ritiro, out gli esuberi

La Roma è decollata alle 16 per il Portogallo dove da oggi, fino al 2 agosto, sosterrà il ritiro. I giallorossi lavoreranno per due settimane in Algarve disputando tre amichevoli, e con José Mourinho sono partiti tutti o quasi.

C'è anche Ola Solbakken dopo il fastidio all'adduttore accusato nel match di ieri.

Invece sono rimasti nella Capitale i quattro giocatori considerati in esubero: Shomurodov, Vina, Villar e Reynolds. È con la squadra Karsdorp nonostante il terzino sia sul mercato.

Presenti anche i nuovi acquisti Aouar, Kristensen e N'Dicka.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA