Maccanico, 'Cinecittà non prevede di cedere il proprio marchio'

L'imprenditore cinematografico franco tunisino, Tarak Ben Ammar, proprietario della Eagle Pictures Entertainmen, ha annunciato la realizzazione di nuovi studios a Roma con un investimento di circa 50 milioni. Una Cinecittà 2? "Sono felice che Tarak Ben Ammar abbia intenzione di investire in Italia, la competizione è sempre uno stimolo e può portare ad una crescita complessiva del mercato. Detto questo Cinecittà non prevede di cedere - sottolinea all'ANSA Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà - il proprio marchio e per quanto riguarda l'ipotesi di una collaborazione industriale non c'è alcun contatto e non è in corso alcuna interlocuzione. Siamo pienamente concentrati sul Piano industriale che portiamo avanti con determinazione e che stiamo superando attraverso gli importanti risultati raggiunti fino a qui". Maccanico aggiunge che procede anche spedito il percorso di costruzione dei nuovi teatri collegati agli investimenti del Pnrr: "abbiamo rispettato il target EU del 30 giugno 2023 assegnando i nuovi appalti utili alla costruzione di 5 nuovi teatri e al rinnovamento di 4 teatri esistenti. Così Cinecittà sarà ancora più forte competitiva".





