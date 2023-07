L'indagine sulla morte di Purgatori, l'autopsia mercoledì

Mercoledì verrà effettata l'autopsia per accertare le condizioni fisiche e le cause che hanno determinato la morte del giornalista Andrea Purgatori. Martedì invece sarà svolta la Tac anche per accertare la presenza o meno di metastasi o tracce di eventi ischemici al cervello. Mercoledì invece sarà effettuata l'autopsia. L'incarico per svolgere l'esame autoptico è stato dato oggi all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Tra i quesiti degli accertamenti la verifica della presenza di metastasi, dove e a che stadio, e possibili tracce di un'ischemia e il suo livello di gravità. Inoltre si verificherà l'esatta causa della morte allo stato attribuita ad una pericardite settica. Se sarà necessario ci sarà una seconda consulenza tecnica: non si esclude infatti la necessità di ulteriori approfondimenti per verificare la correttezza della diagnosi sulla base degli accertamenti effettuati in particolare nella clinica Pio XI.



