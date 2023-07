Torna Fara Music Festival, tra ospiti Pieranunzi e Di Battista

Grande jazz al Fara Music Festival, giunto alla XVII edizione. La rassegna termina il 27 agosto. Tra gli artisti in cartellone la cantante livornese Karima che si esibisce il 27 luglio con il progetto my Songbook. In scaletta i brani che più hanno segnato il suo percorso, fra cui Lullaby of Birdland, e Greatest Love of All, iconica canzone della sua musa ispiratrice Whitney Houston. Il 28 luglio è la volta del trio del pianista napoletano Andrea Rea che ospita il sassofonista Maurizio Giammarco, in un omaggio alla musica del chitarrista statunitense John Scofield. Sabato 29 luglio tocca al trio Zeppetella Bex Gatto: il live sarà un tributo a Wes Montgomery, a 100 anni dalla nascita del musicista di Indianapolis. Wes è riconosciuto universalmente come uno dei maggiori chitarristi nella storia del jazz.

Domenica 30 luglio è attesa una delle voci più stimate del panorama jazz italiano: Susanna Stivali che incontra il super trio brasiliano Corrente. Giovedì 3 agosto è la volta di una produzione e progetto originale del Fara Music Festival: protagonisti saranno Paulo Paulelli, Edu Ribeiro e Fabio Torres - vincitori di un Grammy Award -, e il saxofonista Stefano Di Battista, tra i musicisti italiani più conosciuti al mondo.

Venerdì 4 agosto protagonista sarà Gabriele Mirabassi, fra i massimi virtuosi del clarinetto. Suonerà con il chitarrista Nando Di Modugno e il bassista Pierluigi Balducci: lo show sarà un viaggio evocativo tra jazz, folklore ed echi della tradizione classica.

Shai Maestro, uno dei pianisti più promettenti della sua generazione, si esibirà il 5 agosto. Domenica 6 agosto in programma Love in Translation, progetto discografico che segna il ritorno di Rosario Giuliani verso una musica imperniata sul sentimento più forte e indecifrabile: l'amore. Al centro standard come Duke Ellington's Sound of Love del grande Charles Mingus e una Can't Help Falling in Love che fu nel repertorio di Elvis Presley. Il 12 agosto sarà sul palco il pianista Enrico Pieranunzi.



