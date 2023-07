Scontro frontale in Gallura, morte due turiste del Frusinate

Due donne sono morte in uno scontro frontale tra due auto che si è verificato questa notte, attorno all'1 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu nel territorio di Palau, in Gallura. Le vittime sono due turiste originarie del Lazio, della zona del Frusinate. Le donne viaggiavano, insieme a un'altra persona, su una Lancia Y di colore bianco. Ha invece riportato solo ferite lievi l'uomo di Palau che si trovava alla guida di una Toyota coinvolta nell'incidente.

Le cause sono ancora da accertare: i due veicoli sono andati quasi completamente distrutti e uno di essi è finito sopra il guardrail. La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena, intervenuta sul posto, ha dovuto lavorare per liberare le quattro persone rimaste incastrate all'interno degli abitacoli: 3 donne in un'autovettura e un uomo nell'altra.

Due delle tre donne, però, non ce l'hanno fatta, mentre l'altra donna e l'uomo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto anche i medici del 118 e i carabinieri.



