Pupi Avati, 'i multisala hanno ucciso il cinema italiano'

"In Italia non si è mai prodotto così tanto. Ma per cosa? Con quale finalità quando le sale cinematografiche sono completamente vuote? I multisala hanno distrutto il cinema italiano, completamente, sono riservati alle cinematografie estere, soprattutto americane. E si produce talmente tanto che non è mai stato così difficile trovare un fonico, un operatore, un macchinista, un elettricista. L'ultimo lavoro l'ho fatto con gli scarti": lo ha detto Pupi Avati al Fara Film Festival, ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo.

Il regista nel corso della rassegna ha fatto il punto sullo stato di salute del cinema italiano e lanciato un appello: "Invito il governo, le istituzioni e la politica a restituire a questo Paese un po' di ambizione, dobbiamo tornare a credere veramente che essere italiani ha un significato, il cinema italiano può tornare ad essere a livello di quello americano", ha dichiarato il cineasta. Il festival termina il 23 luglio. Fra gli altri ospiti Sergio Rubini, Asia Argento, Ilenia Pastorelli. Attesa anche Ornella Muti per l'omaggio all'attore e regista toscano Francesco Nuti, recentemente scomparso.



