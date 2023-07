Pugilato: non ancora scelta sede incontro Magnesi

(v. 'Palazzetto Sport Roma riaprirà 27/10...' delle 17:35) La federboxe (Fpi) precisa che non è ancora stata scelta la sede dell'incontro tra Michael 'Lone Wolf' Magnesi e il colombiano Nike Theran del prossimo 27 ottobre per il titolo Silver Wbc dei pesi superpiuma, che quindi non risulta doversi svolgere al Palazzetto dello Sport di Roma.

E anche fonti del Comune di Roma precisano per l'impianto di viale Tiziano non èin calendario, al momento, un evento del genere.

Sarà il Comune stesso a far sapere quando e con quale evento sportivo il Palazzetto dello Sport verrà reinaugurato.



