Perseguita una donna con 400 telefonate, arrestato dai Cc

Ha preso di mira una donna vessandola con più di 400 telefonate in cui la minacciava di morte e facendole capire che la controllava, anche con appostamenti. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, su delega della Procura hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere per un cittadino indiano di 36 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale a seguito di diniego del riconoscimento dello status di protezione internazionale ed in atto trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri di Roma Ponte Galeria.

Nei suoi confronti l'accusa è di stalking. L'uomo era già stato condannato per atti persecutori nei confronti della stessa donna, in un altro procedimento.



