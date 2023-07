Palazzetto Sport Roma riaprirà 27/10 con match boxe di Magnesi

Il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano a Roma, oggetto tuttora di lavori di restauro dopo un lungo iter burocratico, riaprirà ufficialmente al pubblico il prossimo 27 ottobre con una riunione di pugilato. Il match clou sarà quello in cui Michael 'Lone Wolf' Magnesi, boxeur laziale, difenderà il titolo Silver Wbc dei superpiuma dall'assalto del 25enne colombiano Nike Theran. Lo ha annunciato l'organizzazione dell'evento, di cui fa parte Alessandra Branco, moglie di Magnesi. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Dazn.

Per Magnesi sarà la prima difesa di questa corona che ha conquistato il 31 marzo scorso, con la vittoria ai punti su Ayrton Osmar Gimenez a Valmontone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA