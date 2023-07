La vela una scuola di vita, l'esempio del Marine Village Academy

Non solo una scuola di vela, ma una scuola di vita, di emozioni e socialità. E' la magia di uno sport senza tempo, la vela, adatto a tutti, adulti e bambini, che alle porte di Roma, al Marine Village Academy, davanti al Villaggio Tognazzi tra Ostia e Torvaianica, si traduce nella promozione della cultura del mare soprattutto fra i più giovani che imparano cos'è l'impegno, quello vero, a 360 gradi. Il tutto tramite corsi di avvicinamento agli sport del mare: dalla vela, al windsurf, al kitesurf, senza tralasciare la canoa, lo stand up paddle, il surf da onda, il beach tennis e beach volley.

Punto di riferimento di questa scuola di mare, che opera all'interno dell'impianto sportivo balneare Marine Village, affiliata allo ASC e iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive del Coni è l'istruttrice Fiv (Federazione Italiana Vela), Giorgia Talucci, che evidenzia il volto più bello dei tanti ragazzi che si avvicinano alle discipline della vela: "si parla tanto di giovani difficili e di eventi negativi.

Non si parla mai dei giovani che crescono provando emozioni in mezzo al mare ad esempio. Questo è un appello a tutti i media...raccontate i giovani quelli belli, rendeteli star del Web, fate girare le notizie quelle belle...raccontate i giovani che si impegnano a fondo. Forse così se inondaste il Web di giovani positivi potremmo vedere la luce".

Per le varie discipline sportive che si possono praticare all'interno della struttura, Marine Village Academy ha a disposizione imbarcazioni e mezzi che vengono periodicamente rinnovati e si avvale dei migliori istruttori federali, garantendo standard qualitativi e di sicurezza. I migliori atleti della scuola saranno selezionati per entrare a far parte delle squadre agonistiche del Tognazzi Marine Village Asd.





