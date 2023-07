Goletta dei Laghi, 'Lago di Vico nei limiti di legge,Bolsena no'

Lago di Vico con valori dei microorganismi entro i limiti di legge, ma azoto e fosforo eccessivi e scarsità di ossigenazione. Bollino rosso invece per il Lago di Bolsena con 4 punti inquinati, di cui 2 con altissimi livelli. Questo è emerso dal rapporto di Goletta dei Laghi presentato questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo farnese di Caprarola in provincia di Viterbo, nell'ambito dell'incontro "Il Futuro del lago di Vico e la generazione energetica da fonti rinnovabili del Viterbese: Tra problemi e opportunità'.

In particolare nel rapporto divulgato si legge: 'Nel lago di Vico continua la positiva assenza di criticità da scarichi non depurati, ma l'attenzione va concentrata tutta su conversione ecologica del comparto agricolo, dal quale registriamo oggi input concreti e positivi: continueremo a lavorare con amministrazioni, agricoltori e mondo della scienza per analizzare le scelte migliori, lo stato di salute del Lago e la strada dello sviluppo sostenibile nel territorio'.

Presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, il sindaco di Caprarola, Angelo Borgna, il sindaco di Ronciglione , Mauro Mengoni e il direttore della riserva naturale del Lago di Vico, Angelo Cappelli. Inoltre durante la conferenza stampa sono intervenuti: Elisa Scocchera, portavoce Goletta dei Laghi, Pietro Paris, precedentemente in servizio presso l'Ispra e attualmente membro del consiglio direttivo del Biodistretto del Lago di Bolsena.

"Non diamo patenti di balneabilità né giudizi sullo stato complessivo dei laghi o dei territori che vi si affacciano - ha detto il presidente Legambiente Lazio, Roberto Scacchi - ma è chiaro che le criticità individuate per anni e anni, in diversi punti del Lago di Bolsena da queste nostre fotografie puntuali, esistono e vanno affrontate: ci mettiamo a completa disposizione di comuni e organi preposti, per analizzare ulteriormente le varie situazioni, indagare le cause e aiutare le collettività nell'avvio di azioni risolutorie".



