E' Disco Boy di Abbruzzese il miglior film a Bimbi Belli

Si è conclusa la 15a edizione della rassegna Bimbi belli - Esordi nel cinema italiano' organizzata e pensata da Nanni Moretti. Undici le opere prime valutate dalla giuria, composta da spettatrici e spettatori, che ha assegnato i premi a: Disco Boy di Giacomo Abbruzzese per il Miglior Film (orso d'argento a Berlino 2023); Claudia Gusmano per la Migliore Attrice in Primadonna di Marta Savina; Antonio De Matteo, Romano Talevi, Renato Carpentieri ex aequo per il Migliore attore, rispettivamente per Piano Piano, Bassifondi e Santa Lucia.

Infine, il premio per il Miglior Dibattito è andato a Margini di Niccolò Falsetti. La programmazione dell'Arena Nuovo Sacher prosegue fino a fine agosto.



