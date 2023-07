I 100 anni di Jacovitti, mostre in arrivo a Termoli e a Roma

Due punti di vista distinti per celebrare il maestro del fumetto amato dal secondo dopoguerra da schiere di ragazzi per il suo segno irriverente fatto di vermi, salami, personaggi strambi e lische di pesce. I cento anni della nascita di Benito Jacovitti saranno ricordati nel mese di ottobre da due mostre riunite sotto il titolo 'Jacovittissimevolmente' a Termoli e a Roma, le due città care all'artista. Il Macte, il Museo di Arte Contemporanea della sua città natale, proporrà dal 7 ottobre al 25 febbraio 2024 'Tutte le follie di Jac!', a cura di Luca Raffaelli. Il MaXXI, il Museo nazionale delle arti de XXI secolo della capitale, risponderà con 'L'incontenibile arte dell'Umorismo', curata da Dino Aloi, Silvia Jacovitti con Giulia Ferracci dal 25 ottobre al 18 febbraio 2024. Torna così a prendere forma per il grande pubblico il mondo fantastico e l'inventiva giocosa e graffiante di Jacovitti. Benito Franco Giuseppe Jacovitti (Termoli, 1923 - Roma, 1997) esordì giovanissimo come autore di fumetti fino a diventare uno dei grandi nomi di riferimento del genere. Dal suo pennino e le sue tavole sono usciti personaggi divenuti celebri nell'immaginario popolare, come Cocco Bill, Zorry Kid, Jack Mandolino, Tom Ficcanaso. Jacovitti ha pubblicato strisce su Il Vittorioso, il Corriere dei Piccoli e il Corriere dei Ragazzi, e ha disegnato le vignette del Diario Vitt, che hanno accompagnato per più trent'anni, dal 1949 al 1980, generazioni di scolari italiani.

Le due esposizioni - realizzate con la figlia del fumettista, Silvia - raccontano in modo complementare il mondo animato dalle trovate pungenti e grottesche del disegnatore. La mostra al MaXXI dal taglio antologico presenta i cento personaggi che hanno scandito la lunga carriera del fumettista. L'appuntamento di Termoli approfondisce le invenzioni tecniche e linguistiche che hanno reso "La lisca di pesce" uno stile riconoscibile e Jacovitti un inventore di segni e personaggi indimenticabili.





