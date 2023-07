Caracalla Festival, Teatro, fotografia, poesia e società

Una pièce teatrale di Gabriele Galloni, scrittore morto tragicamente a 25 anni, e tre appuntamenti dedicati a Letizia Battaglia: sono gli eventi promossi dalla Soprintendenza Speciale di Roma e inseriti nel Caracalla Festival 2023 del Teatro dell'Opera di Roma. Il ciclo, al Teatro del Portico delle Terme (via Antoniniana 6), il nuovo spazio aperto al pubblico e inaugurato quest'anno, si apre venerdì 21 luglio con lo spettacolo Sonno Giapponese, ispirato a una raccolta di racconti di Galloni, per la regia di Cristiano Leone, protagonista Isabella Carloni. Personalità complessa, il giovane poeta e scrittore nato nella borgata romana del Trullo, nelle sue pagine si sposta velocemente tra il Lazio e Saturno, il Messico e la Luna, attraverso antichi rituali, tabù, sesso, amore e morte, dando vita a immagini oscure non prive di gioia e bellezza.

Le serate dedicate a Letizia Battaglia, legate alla mostra in corso alle Terme che durerà fino al 5 novembre, si apriranno il 25 luglio con la presentazione del volume Letizia Battaglia Senza Fine che accompagna l'esposizione. Partecipano i curatori Paolo Falcone e Sabrina Pisu, le autrici Marta Sollima (che dirige anche l'Archivio Battaglia), Anastassija Sofia Tortorici e la poetessa Laura Accerbon. Modera la giornalista Ilaria Sotis, introduce Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma.

Il 28 luglio, in occasione dell'anniversario dei 30 anni dagli attentati a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro a Roma e in via dei Georgofili a Firenze, si racconterà l'impegno civile e sociale della grande fotografa. Il 1 agosto, l'ultima serata sarà incentrata sulle letture tratte del volune con l'attrice Annalisa Picconi. Partecipano Paolo Falcone, Giovanna Calvenzi, tra le autrici del catalogo, il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Di Piazza, che ha mosso i primi passi con Letizia Battaglia al giornale L'Ora di Palermo.

La pièce teatrale Sonno giapponese e gli incontri dedicati a Letizia Battaglia - a ingresso gratuito, consigliata la prenotazione - cominceranno alle 19.



