Vela: a Bracciano il '470 European Trophy 2023'

Il lago di Bracciano, dall'1 al 5 agosto prossimi, ospiterà un doppio appuntamento con la vela internazionale, il "470 European Trophy & World Master's Cup 2023" che per la prima volta giunge in Italia in questa nuova duplice formulazione di campionato Europeo Open e Mondiale Master. La manifestazione, assegnata al circolo velico Planet Sail di Bracciano, è tra le competizioni veliche più prestigiose della classe olimpica 470 a livello internazionale e vedrà gareggiare equipaggi provenienti da tutta Europa.

Tra i partecipanti spicca il team tedesco formato da Uti e Frank Thieme, entrambi olimpionici a Barcellona e Savannah, così come i gemelli olandesi Kouwenhoven, detentori inoltre di due titoli mondiali assoluti. Nei cinque giorni di regate, gli atleti si affronteranno per conquistare il podio dell'European Trophy e della Master Cup 2023 su un campo di regata estremamente tecnico e competitivo per le particolari condizioni climatiche del lago di Bracciano influenzate dalle escursioni termiche della costa tirrenica. L'1 agosto la cerimonia di apertura si svolgerà a Bracciano alle ore 19.00 e vedrà sfilare gli atleti dei vari equipaggi con le bandiere delle nazionali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA