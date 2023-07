"Mi spiace dover annunciare il rinvio delle date dei miei concerti di questa sera (19 luglio) a Teramo e di domani (20 luglio) a Roma per il grave lutto che ha colpito la mia famiglia: se ne è andato l'amatissimo Attilio Cenni, papà di Valentina". Lo annuncia lo stesso artista, Stefano Bollani, in una storia su Instagram. "Sarò a Teramo il 25 luglio e a Roma il 31 luglio per recuperare i due concerti in Piano Solo. Certo che mi capirete.

Vi abbraccio".



