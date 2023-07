San Lorenzo, foto e street art per ricordare i bombardamenti

A 80 anni dai bombardamenti sul quartiere Tiburtino-San Lorenzo, Roma Capitale ricorda le vittime con una mostra di fotografie storiche e street art, inaugurata oggi e aperta al pubblico fino al 15 ottobre al Parco dei Caduti, in via Tiburtina antica 25. '19 luglio 1943. Storia fotografia arte. San Lorenzo a 80 anni dal bombardamento' è il titolo della mostra che espone dieci fotografie storiche, testimonianze cariche di sofferenza e distruzione, che hanno ispirato dieci artisti contemporanei nella realizzazione di altrettante opere originali.

La mostra mette così a confronto la memoria storica delle immagini con lo sguardo di giovani artisti attivi a Roma, chiamati a reinterpretare, secondo il proprio stile e la propria sensibilità, le immagini storiche, scattate in prevalenza lungo l'asse della via Tiburtina all'indomani del bombardamento. Le opere d'arte esposte al Parco dei Caduti sono: 'Il giorno più buio' di Arcadio Krayon; 'Niente si smuove' di Alessandra Carloni; 'Come neve… sembravano scintille' di Koi; 'L'ultima regina' dell'artista TuttaNeuro; 'Pesi sospesi' di Alessandra Senso; 'Cratere' di Daniele Tozzi; '4000' di Paolo Gojo; 'Album di famiglia' di Diavù; 'Homeless' di Marco Rèa e 'Libero' di Giovanna Alfeo.

Le immagini storiche che hanno ispirato gli street artist sono state reperite attraverso un attento lavoro di ricerca condotto dall'archivio storico Istituto Luce, dall'archivio storico fotografico Atac, dall'archivio pontificio Oratorio di San Paolo e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali -Archivio Fotografico Museo di Roma. La mostra, promossa da Roma Capitale in collaborazione con il Municipio II, organizzata da Zètema Progetto Cultura, è curata da Chiara Di Martino con il coordinamento scientifico di Ilaria Schiaffini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA