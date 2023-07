Roma:Gualtieri, 'corretto e migliorato progetto Tiburtina'

"Questa è un'opera fondamentale, primo tassello delle opere per il Giubileo. Un nodo tra i più importanti d'Italia che richiedeva un lavoro di riqualificazione e rigenerazione, progetto che abbiamo ereditato e portato a termine, corretto e migliorato aumentando gli spazi pedonali e quelli per la ciclabilità e per il verde. Per noi l'intermodalità è cruciale". Cosi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del sopralluogo al riqualificato piazzale della Stazione Tiburtina. "E' la chiave per migliorare l'accessibilità - ha detto ancora - Gli spazi urbani devono essere belli, accessibili e inclusivi: ferro, metro, ciclabilità e nuove modalità come lo sharing. Qui - ha concluso il sindaco - siamo vicini anche ad altri quartieri e zone. Ora ci sara una integrazione con gli interventi del Municipio e poi l'hub di Pietralata per chiudere un buco nero urbanistico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA