Opera di Roma, tutto esaurito per i 3 concerti a Villa Torlonia

Tutto esaurito per i concerti in tre serate con le formazioni corali del Teatro dell'Opera di Roma nel cartellone della rassegna Luglio sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia. L'intento dell'iniziativa era di portare la grande musica fuori dalle sedi deputate e gratuitamente per spettatori, cittadini e turisti. La fondazione lirica capitolina di Roma ha aderito al progetto del Teatro di Roma che dal 27 giugno al 20 luglio ha trasformato il Campo dei Tornei in un teatro all'aperto e ha proposto tre appuntamenti che hanno ottenuto il massimo di prenotazioni ogni sera.

£Il nostro lavoro in sinergia con i territori e le principali istituzioni di Roma Capitale - haa detto il soprintendente dell'Opera di Roma Francesco Giambrone - si arricchisce della bella collaborazione con il II Municipio e con il Teatro di Roma e continua a diffondersi e articolarsi su due direttrici: l'offerta artistica di alto livello e l'ascolto dei bisogni delle comunità, con l'obiettivo di costruire insieme un teatro sempre più inclusivo". L'inedito trittico di concerti ha visto protagonisti il Coro preparatorio e la Schola Cantorum diretti da Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli (il 6 luglio) e le Voci femminili del Coro del Teatro dell'Opera dirette da Ciro Visco (il 13 luglio). L'ultimo appuntamento, in programma il 20 luglio e già al completo di pubblico, proporrà un recital per voci e pianoforte su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart a cura degli artisti di Fabbrica, lo Young Artist Program dell'Opera di Roma.





