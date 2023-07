New Waves, alla Casa del Jazz tre serate di doppi concerti

Tre appuntamenti con doppi concerti alla Casa del Jazz di Roma dedicati alle nuove sonorità. Dal 21 al 23 luglio per la rassegna New Waves il palco si accende alle 19:30 e alle 21.30 per il doppio spettacolo con dj set nell'arco di ogni serata. Si comincia con la formazione di Gianluca Petrella Cosmic Reinassance e il batterista Makaya McCraven.

Trombonista e produttore barese, Petrella ha vinto per due anni consecutivi il Critics Poll della rivista Down Beat, nella categoria "artisti emergenti" e negli oltre 20 anni di carriera ha intrecciato in maniera trasversale il meglio della scena musicale contemporanea. Il progetto Cosmic Renaissance fa convivere il jazz più spirituale, l'ispirazione afro-futurista e space-jazz e la sperimentazione elettronica. McCraven, che è anche compositore e producer, unisce e ridisegna passato, futuro e presente del suono, destrutturando arrangiamenti predefiniti a cui dà nuovi significati sonori.

Il 22 luglio toccherà alla contrabbassista e bassista Rosa Brunello con il suo gruppo e ai Kokoroko. La musicista italiana spazia dalle improvvisazioni radicali libere al rock elettrico, al dub e al mainstream moderno. Ama fondere suoni acustici ed elettronici per sfidare i confini tra i generi. Ha sviluppato il suo stile musicale mentre suonava e studiava a Berlino, Parigi e Amsterdam e si è esibita in tutto il mondo. La band londinese di otto elementi si muove tra afrobeat, highlife, soul e funk prendendo ispirazione da influenze che spaziano dall'Africa occidentale a Londra e ai Caraibi.

L'ultimo capitolo, il 23 luglio, è affidato al Trio Rox e al producer inglese Kamal Williams. Il trio è formato dal pianista Giovanni Guidi, dal bassista Joe Rehmer e dal musicista elettronico DJ Rocca. Guidi ha pubblicato diversi album per l'etichetta ECM e collaborato con i migliori musicisti jazz ed elettronici. Williams, tastierista e dj della scrna londinese, combina l' amore per la fusion, il jazz e il funk in stile anni Settanta con l'hip-hop contemporaneo e le influenze della musica dance elettronica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA