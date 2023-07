'Fuga dal caldo', a Ostia la colonia per gli over 70

Una donna sulla settantina si aggira alle 8.30 della giornata più calda di sempre a Roma nel parcheggio del supermercato di via di Boccea. Il sole non è ancora alto ma lei indossa occhiali scuri e porta un borsone. Le si avvicina Carlo Alberto, borsone e occhiali da sole anche lui, e un cappello di paglia rigorosamente chiaro. "Va in colonia anche lei signora? Io ho anche secchiello e paletta". Scoppia una risata e insieme vanno verso il pullman del Comune di Roma.

Per due settimane, con altri anziani, usufruiranno dei Punti blu, andata e ritorno ogni giorno verso il mare di Ostia, in uno stabilimento, tutto a spese del Campidoglio. "Fa caldo, vero - dice Carlo Alberto Bentivogli, 77 anni e l'aria sbarazzina - ma la stagione è questa e noi, che possiamo andare mare, siamo comunque fortunati". L'arrivo in spiaggia, gli ombrelloni, i lettini, il bagnino e la colazione: "C'è tutto". Alle 10.30 tutti in riva al mare per il risveglio muscolare: "Non siamo obbligati - sorride Carlo Alberto - ma l'istruttrice è brava e non ci fa stancare, e poi siamo a contatto con l'acqua, non c'è niente di meglio. Chi non vuole fare ginnastica può fare una passeggiata sul bagnasciuga o starsene sotto l'ombrellone. Dopo però tutti a fare il bagno, anche se l'acqua del mare è calda".

Arriva l'ora del pranzo, una doccia e poi tutti a vedere cosa si mangia: il menu di oggi prevede pasta con zucchine, pollo e purè di patate e broccoletti e come contorno cicoria e bieta, "tutto innaffiato da un buon bicchiere di vino bianco", e per finire un pezzo di ciambellone. Alle 14.30, sempre nei locali del ristorante, al fresco, comincia l'animazione: chi legge un libro, chi gioca a carte, chi balla, chi ascolta solo la musica, chi chiacchiera con il vicino, e c'è anche l'insegnante di scacchi. Poco dopo le 16 si riparte verso Roma: "E' stata una giornata bella, in compagnia e divertente - dice Carlo Alberto soddisfatto - Col mio secchiello e la paletta mi sono divertito a fare i castelli di sabbia, come i ragazzini. Il caldo c'è ma a casa e da solo sarebbe stato peggio. D'altronde noi non siamo anziani, ma diversamente giovani, no?". E una sua nuova fragorosa risata contagia gli amici della 'colonia'.



