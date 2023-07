Piano Solo, Stefano Bollani chiude L'Estate a Santa Cecilia

Stefano Bollani chiude L'Estate a Santa Cecilia con un programma a sorpresa. Il musicista con il suo spettacolo Piano Solo sarà protagonista della serata conclusiva della rassegna nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 20 luglio alle 21.

Artista eclettico, pianista straordinario e trasversale di solida formazione classica e di adozione jazzistica, è anche ideatore e conduttore di programmi tv di successo. Ha suonato con la Filarmonica della Scala, Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, Orchestre de Paris e in più occasioni con l'Orchestra di Santa Cecilia - diretto, tra gli altri, da James Conlon, Daniel Harding e Antonio Pappano - continuando a cimentarsi nel jazz con una intensa attività discografica. In tv ha proposto la fortunata serie di serate con Via dei Matti numero 0, programma cult scritto e condotto insieme alla moglie Valentina Cenni e trasmesso su Rai 3 nel 2021 e 2022. La musica di Bollani non conosce confini, attraversa e mescola i generi musicali e si nutre di momenti magici con artisti straordinari che il pianista ha incontrato sui palchi di tutto il mondo. Sul palco con il suo Piano Solo il musicista rende omaggio all'arte dell'improvvisazione, ogni volta con risultati diversi ma sempre travolgenti. Non esiste scaletta, né programma di sala a indicare il succedersi dei brani. Lo spettatore è così chiamato alla sfida di confrontarsi con proposte e provocazioni musicali sempre nuove e stimolanti in un flusso musicale che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, a Carosone fino ai brani inediti del nuovo album Blooming uscito in primavera.



