Omicidio Thomas, venerdì l'interrogatorio per gli arrestati

Si terrà venerdì l'interrogatorio di Mattia Toson e suo padre Roberto, arrestati all'alba di oggi per l'omicidio del 19enne Thomas Bricca ucciso con un colpo di pistola la testa il 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri. Padre e figlio verranno ascoltati nel carcere di Civitavecchia dove sono stati associati questa mattina dai carabinieri.

La scelta del penitenziario è stata fatta per ragioni di sicurezza: normalmente il Codice prevede la detenzione nella struttura penitenziaria più vicina al luogo della cattura.

Ad assistere Mattia e Roberto Toson saranno gli avvocati Angelo testa del Foro di Frosinone ed Umberto Pappadia del foro di Santa Maria Capua Vetere. "Nessun commento fino al giorno dell'interrogatorio di garanzia" dicono i due penalisti, "vogliamo leggere fino in fondo le 295 pagine di ordinanza e soprattutto le 900 pagine di informativa dei carabinieri prima di commentare il provvedimento".

Con ogni probabilità, proprio per questi motivi, i due si avvarranno della facoltà di non rispondere per poi impugnare l'intero provvedimento restrittivo davanti al tribunale del Riesame.



