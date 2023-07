Caldo: prot. civile Roma,'in 23 punti su 28 no segnalazioni'

"In quasi 23 postazioni su 28 non abbiamo avuto segnalazioni di eventi particolari". A dirlo è il capo della protezione civile di Roma, Giuseppe Napolitano, con riferimento ai 28 punti sensibili predisposti in città per essere d'aiuto alle persone in difficoltà a causa dell'ondata di calore. Il "lavoro più intenso" è stato fatto nelle sei zone centrali - come al Colosseo, a Piazza del Popolo, a Piazza Venezia - dove dal personale sono stati registrati "undici mancamenti". In quei casi i volontari della protezione civile si sono messi in contatto con i servizi della sanità. "La maggior parte degli episodi si è risolta senza l'intervento dell'autoambulanza", spiega Napolitano. Si tratta di persone di un'età stimata compresa tra i 45 e i 60 anni, di mezz'età, "riconoscibile a vista".

Nei punti d'aiuto centrali, il personale ha dovuto ricordare "l'osservanza di alcune regole di buon senso" ai turisti in fila. Tra queste "coprirsi il capo, idratarsi in maniera corretta, consumare pasti leggeri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA