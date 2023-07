Rubavano gasolio e benzina dai camion, 4 denunciati a Tivoli

Sono accusati di rubare gasolio e benzina dai camion. Per questo quattro persone, tre uomini e una donna, con precedenti, sono state denunciate nei giorni scorsi dal Commissariato di polizia Distaccato di Tivoli-Guidonia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. I quattro di Guidonia Montecelio, tra i 46 e i 28 anni di età, dovranno rispondere, in concorso, del furto di gasolio e benzina in danno di veicoli.

Tutto è partito dal controllo di un'auto sospetta condotta da una donna e con altre tre persone a bordo, tutti con precedenti di polizia.

Da un primo controllo sommario gli agenti sentivano un forte odore di carburante proveniente dall'abitacolo, mentre dal cofano motore dell'auto fuoriusciva un cavo nero passante tramite un finestrino verso l'interno.

Nel corso della perquisizione è stato trovato meccanismo per l'aspirazione del carburante con una pompa elettrica autoadescante a 12 Volt congiunta a lunghi tubi di gomma, uno dei quali collegato a un serbatoio in plastica da 50 litri pieno di carburante, posizionato nel portabagagli dell'autovettura, il tutto è stato sottoposto a sequestro unitamente ad altri arnesi trovati pinze, tronchesi, giravite.

Nelle ultime settimane c'è stato un aumento di furti di carburante nelle aree di Tivoli e Guidonia Montecelio, specie ad autocarri appartenenti a ditte di trasporto della zona.



