Rocca,al via più grande piano investimenti sanità da 1,2miliardi

"Oggi abbiamo approvato in Giunta il più grande piano investimenti della storia della Regione Lazio utilizzando risorse non impegnate e non spese negli anni precedenti e rimodulandone una parte. Un piano da 1 miliardo e 171 milioni di euro che si compone di 37 investimenti che vanno a cambiare il volto della sanità regionale sotto il profilo strutturale". Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, durante una conferenza stampa in materia di sanità, nella Sala Tevere di via Cristoforo Colombo. "Questo piano - ha sottolineato Rocca - si aggiunge e va a completare gli 86 milioni sempre in conto capitale approvati ad aprile, insieme ad altri 868 milioni dell'Inail, i 210 già accantonati per il policlinico Umberto I e i 150 per gli interventi straordinari per essere pronti per il Giubileo del 2025. Un lavoro senza precedenti".



