Il Cinema in Piazza chiude a Roma con oltre 100mila spettatori

Numeri da record per Il Cinema in Piazza 2023: 92 proiezioni, 22 incontri con 39 ospiti internazionali e italiani e 13 retrospettive, per una nona edizione che ha superato le 100mila presenze. La manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America ha animato l'estate di Roma dal 2 giugno al 16 luglio, in tre luoghi della città, dal centro alla periferia: Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, includendo anche eventi speciali al Cinema Troisi, aperto tutto l'anno 24 ore su 24.

"Undici anni fa un gruppo di ragazzi ha deciso di restituire alla città uno spazio e oggi da quell'esperienza è nata la Fondazione Piccolo America, che ha lavorato per continuare a portare il cinema nelle piazze. Una storia di passione e di burocrazia, che è passata per diversi luoghi dove la cultura non c'era e che sono stati riqualificati, se non addirittura resi agibili, dalla nostra realtà, che lavora ogni giorno al Cinema Troisi. In questi spazi sono stati issati degli schermi, che anche questa estate si sono illuminati ogni sera, dal mercoledì alla domenica. Dopo undici anni, quei ragazzi sono cresciuti credendo nella potenza e nell'importanza di questo evento. Non possiamo che ritenerci premiati dalla grande partecipazione del pubblico che ogni sera ha riempito le nostre piazze e dalle straordinarie parole degli ospiti internazionali", dichiara Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America.

Tra gli ospiti di questa edizione, Alessandro Borghi, Emile Hirsch, Ari Aster, Darren Aronofsky, i fratelli D'Innocenzo, Gianni Morandi, Paolo Sorrentino, Kenneth Lonergan accompagnato a sorpresa da Casey Affleck, Giuseppe Tornatore, Jean-Pierre Jeunet, Joanna Hogg, Julie Taymor e il compositore Premio Oscar Elliot Goldenthal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA