Fogliati e Schicchitano, Finchè notte non ci separi

Finché notte non ci separi diretto dal regista romano Riccardo Antonaroli è una commedia romantica tratta da 'Honeymood' di Talya Lavie, film israeliano presentato al BFI London Film Festival, al Tribeca Film Festival e in concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest. Le riprese si svolgeranno nella Capitale e dureranno fino alla prima settimana di agosto, per sei settimane. Al centro della storia una coppia di sposi alle prese con la loro prima notte di nozze; la luna di miele si trasformerà in un viaggio notturno: un'esperienza che li porterà a riflettere sul valore del matrimonio e su cosa significa amare veramente.

Protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Schicchitano. Fogliati è reduce dal successo di 'Romantiche' (2023) da lei interpretato e diretto, e grazie al quale ha conquistato il Nastro d'Argento e due Globi d'Oro. Filippo Scicchitano è l'attore rivelazione di 'Scialla!' (2011) diretto da Francesco Bruni.

'Finché notte non ci separi' è prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema.

Nel cast anche Valeria Bilello, Claudio Colica, Neva Leoni, Grazia Schiavo, Armando De Razza e con la partecipazione di Francesco Pannofino, Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA