Esplosione su un peschereccio a Ponza, due ustionati

Due persone sono rimaste ferite questa mattina sull'isola di Ponza, in provincia di Latina, mentre riparavano la cella frigorifera di un peschereccio attraccato nei pressi della banchina. Secondo le prime informazioni, a rimanere ustionati sarebbero stati il proprietario dell'imbarcazione e il tecnico che stava effettuando la riparazione. Sono stati soccorsi dai paramedici del 118 e trasportati in eliambulanza in una struttura di Roma.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri.



