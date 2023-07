David Garrett torna a Roma con il suo Iconic Tour

Torna a Roma il violinista David Garrett per esibirsi il 19 luglio alle 21 nella Cavea dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per omaggiare i violinisti leggendari del secolo scorso. Il musicista tedesco, dopo sette anni di assenza da Santa Cecilia - la sua unica presenza risale all'estate del 2016 quando eseguì il Concerto per violino di Čajkovskij diretto da Alondra de la Parra - fa tappa nella capitale con il suo "Iconic Tour", il titolo dell' album pubblicato da Deutsche Grammophon a fine 2022. Garrett ha iniziato a suonare il violino all'età di quattro anni, ha debuttato sul palcoscenico a dieci, e tre anni dopo è diventato l'artista più giovane a firmare un contratto con la Deutsche Grammophon. Si è costruito una carriera stellare da solista, ha registrato i ventiquattro Capricci di Paganini, ha studiato alla celebre Juilliard School di New York, allievo di Itzhak Perlman.

Negli ultimi due decenni ha suonato con molti dei più prestigiosi direttori d'orchestra, e ha raggiunto il pubblico di tutto il mondo con concerti che includono inni rock, brani "classici", pezzi da solista e colonne sonore.

"Iconic Tour", che si ispira ai leggendari violinisti del passato le cui melodie hanno entusiasmato Garrett sin da bambino, prevede celebri brani di Schubert (Ave Maria), Vivaldi (L'estate), Mozart (Rondò alla turca), Saint-Saëns (Danse macabre e il Cigno dal Carnevale degli animali) e molti altri che potranno essere ascoltati in nuovi arrangiamenti per violino, chitarra (Franck van der Heijden) e basso (Rogier van Wegberg). La scelta di David Garrett evoca l'epoca d'oro dei grandi virtuosi del violino come Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler e Yehudi Menuhin.

"Sfortunatamente molte splendide opere dei tempi dei grandi virtuosi sono cadute nell'oblio - ha spiegato - Ecco perché avere l'opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi significa davvero molto per me".



