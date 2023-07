Danza e videodanza, al via rassegna internazionale .Mov

Danza e videodanza per otto giorni grandi protagoniste dell'Estate Romana. Al via .MOV dal 23 al 30 luglio a Villa Lais. Il titolo della manifestazione .MOV richiama una delle principali estensioni dei file dell'audiovisivo ed è anche abbreviazione del termine 'movimento'. Il progetto è curato da Triangolo Scaleno Teatro con la direzione artistica di Roberta Nicolai. In programma progetti audiovisivi di videodanza provenienti da Canada, Taiwan, Giappone, USA, Brasile, Chile, Paesi Bassi, Francia, UK, Germania, Austria, Finlandia, Grecia, Svezia, Italia, in short e in long format; si tratta di racconti sensoriali che trasportano lontano, proiettando l'essenza della danza oltre il perimetro del palcoscenico e del teatro. Un caleidoscopio di corpi, gestualità, scenari e immaginari di ogni parte del mondo che può realizzarsi solo nell'incontro e nella commistione tra pratiche corporee e tecnologie digitali. Le attività multidisciplinari sono tutte gratuite e rivolte sia a professionisti che a un pubblico trasversale. Il 27 luglio in calendario il debutto in prima nazionale di Presente Remoto/Ecate live on line di Dehors/Audela , performance che, simultaneamente, si svolge in tre luoghi diversi, attraversando vari formati, live e online.

Tre performer, una a Villa Lais e due collegati on line attraverso le videocamere di sorveglianza in due luoghi di Roma.

Il 29 luglio viene presentato il progetto FABRICA [AAMOD] primo studio di Paola Bianchi - in collaborazione con Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico - un'indagine capillare che parte dall'analisi degli archivi audiovisivi del movimento Operaio e che si traduce in una performance coreografica accompagnata da una partitura musicale. In cartellone attività per tutte le età: 27 e 28 luglio workshop per over60 per sviluppare la consapevolezza corporea. Spazio anche ai più piccoli: il 29 luglio si tiene il laboratorio per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni, Josephine, un tutù per tutt@ condotto da Stefania Camilli e Andrea Grassi, dove i bambini faranno esperienza ludica della storia della cantante jazz e danzatrice statunitense Josephine Baker.



