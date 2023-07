Colpo di calore, escursionista soccorso in vetta al Monte Circeo

Un escursionista rimasto bloccato per un forte colpo di calore nei pressi della vetta del monte Circeo, in provincia di Latina, è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - Cnsas. L'intervento è avvenuto ieri.

L'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso e i sanitari del 118 ha rapidamente raggiunto l'infortunato ed ha fornito le prime cure necessarie prima di affidarlo all'ambulanza. Sul posto anche i Vigli del Fuoco e i militari dei Carabinieri.

"Raccomandiamo l'importanza di scegliere escursioni adeguate e adottare misure precauzionali durante periodi di grande caldo.

Le temperature elevate e l'esposizione al sole possono rappresentare un pericolo serio per la salute, soprattutto durante l'attività fisica impegnativa come l'escursionismo", fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - Cnsas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA