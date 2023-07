Bimba di 10 mesi rischia di affogare nel giardino di casa

Tragedia sfiorata a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Una bambina di dieci mesi, secondo quanto appreso dall'ANSA, ha rischiato di affogare ieri pomeriggio in una piscina gonfiabile che, si trovava nel giardino della sua abitazione. Da una primissima ricostruzione sembra che sia stato il padre ad accorgersi che la figlia probabilmente era finita con la testa sott'acqua rischiando di affogare. La piccola è stata trasportata in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma, dove tutt'ora sarebbe ricoverata ma, saranno solamente le prossimi ore a dire se l'incidente le ha provocato lesioni gravi. Intanto i carabinieri di Civita Castellana stanno indagando per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.



