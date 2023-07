Allarme caldo a Roma, domani 28 punti di aiuto

Ventotto punti sensibili per poter essere da riferimento alle persone in difficoltà per le ondate di calore. È l'elenco che ha stilato il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano in vista della giornata di domani, quando è previsto nella Capitale un caldo record fino a 42 grado. Dal Colosseo a viale Marconi, da Ponte Milvio a Viale Europa, da Piazza Venezia alla metro Anagnina e i mercati rionali, una task force di 80 persone tra volontari e personale della Protezione civile, Croce Rossa e Acea saranno in strada dalle 11 "nella giornata più calda dell'anno - spiega Napolitano - Daremo anche borracce al Colosseo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA