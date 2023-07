Padel: da Totti a Mourinho, tanti vip per le finali Major a Roma

Da Francesco Totti a José Mourinho, le finali femminili e maschili del Bnl Italy Major Premier Padel sono una passerella di vip. L'ex capitano della Roma, accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi, sugli spalti ha ritrovato anche Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter con il quale ha vinto in azzurro il mondiale del 2006. I due hanno salutato anche il presidente della Fip, Luigi Carraro, mentre lo Special One è venuto insieme al preparatore dei portieri giallorosso, Nuno Santos, posizionandosi in una parte di stadio diversa da quella dei due ex calciatori e assistendo alla vittoria della coppia spagnola Triay/Gallego contro le connazionali Josemaria Martin/Sanchez in tre set che si sono aggiudicate il primo torneo Premier Padel aperto per alle donne.

Sugli spalti anche il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e l'assessore capitolino, Alessandro Onorato. Premiata, inoltre, la scelta degli organizzatori di giocare le finali sul Centrale del Foro Italico perché l'affluenza di oggi non avrebbe consentito a tutti di assistere ai match se si fossero disputati sulla Grand Stand Areano.



