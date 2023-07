La sezione antidroga della squadra mobile di Roma ha arrestato una persona trovata in possesso di un ingente quantitativo di cocaina, 30 chilogrammi, individuando un immobile, in località Santa Maria di Galeria, utilizzato per custodire lo stupefacente da destinare al mercato romano. La droga è risultata avere una purezza elevata ed una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa due milioni di euro.





