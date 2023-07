Torna la Roma XXIVh in bici sulla pista di Vallelunga

Torna a Roma XXIVh sulla pista di Vallelunga. L’appuntamento è per il 15 alle 20 e terminerà alla stessa ora il giorno successivo. Parteciperanno grandi nomi del ciclismo come Mario Cipollini, Andrea Tafi, Sacha Modolo, Giovanni Visconti, Amedeo Tabini.

Roma XXIVh racchiude 4 eventi incentrati su bici, fitness, ragazzi, cibo e musica

ROMA XXIVh “Gara Ciclistica Endurance”

Con le stesse formule delle più grandi 24 ore automobilistiche del mondo, ciclisti solitari e a squadre si sfideranno fino all’ultimo minuto per vedere chi avrà compiuto più chilometri in un giorno intero.

Una manifestazione che metterà alla prova anche i ciclisti più esperti e preparati, ma che permetterà di partecipare anche chi vorrà fare a meno della competizione e mettersi comunque in gioco per vedere quanti chilometri riuscirà a coprire in 24 ore, ricevendo un diploma di riconoscimento finale. Quest'anno il numero dei partecipanti è limitato a 753 per omaggiare l'anno di nascita di Roma (753 a.C.)

ROMA XXIVh GROUP CYCLING, la prima XXIV ore di GROUP CYCLING al mondo

Una endurance anche per il Fitness. L’unica 24h in Italia di “Indoor Cycling” dove le squadre si sfideranno a suon di musica.

ROMA XXIVh “Minifondo Roma”

La Minifondo Roma XXIVh è un evento dedicato al ciclismo giovanile, rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni; l’evento è gratuito e aperto al pubblico. L’obiettivo della Minifondo Roma è coinvolgere più bambini possibili nell’uso della bicicletta, non solo a livello agonistico, ma anche e soprattutto a livello ricreativo, e di trasmettere a tutti i presenti i valori connessi all’uso della due ruote, come la prevenzione della salute, la mobilità sostenibile, la scoperta del territorio e la valorizzazione del tempo libero.

ROMA XXIVh “Expo & Music”

Un villaggio dedicato allo sport, al food, al fitness. Sarà l’evento della capitale, dunque firmato e accompagnato dai suoi DJ più famosi, quelli della Radio della capitale: Dimensione Suono Roma.

